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В Екатеринбурге прекращают выдачу виз СШАСегодня в 14:44

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С 23 августа.

В Екатеринбурге пройти собеседование для получения американской визы будет невозможно. Посольство США с 23 августа приостановит процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Такие собеседования будут проходить только в Москве, передает "Уралинформбюро".

"В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме. Начиная с 1 сентября 2017 года, собеседования для получения неиммиграционной визы США будут проводиться только в посольстве США в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления", — говорится в сообщении Госдепартамента.

Тем, у кого уже назначено собеседование в Екатеринбурге, придется перезаписываться на собеседование в Москве.

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