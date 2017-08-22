Пермяки не видят альтернативы Максиму Решетникову Сегодня в 11:08
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На выборах губернатора.
10 сентября 2017 года на выборы нового губернатора намерены пойти 72% жителей Пермского края. 68% из них готовы отдать свой голос за исполняющего обязанности главы региона Максима Решетникова ("Единая Россия"). В целом в его поддержку высказываются 57% пермяков - таковы данные соцопроса Фонда "Общественное мнение".
Допускают возможность проголосовать за М.Решетникова 73% респондентов, полностью исключают такой выбор 11% опрошенных, передает "Уралинформбюро".
38-летний врио губернатора, родившийся в Перми и проработавший в администрации края с 2000 по 2009 год, хорошо известен в Пермском крае: ничего не знают о нем лишь 19% электората. Среди остальных больше половины (58%) относятся к главе региона "скорее положительно".
Рейтинги соперников врио губернатора Прикамья значительно ниже. За лидера движения "Выбор" Константина Окунева (партия "Города России"), депутата регионального Заксобрания Олега Постникова (ЛДПР), члена московской адвокатской палаты Ирину Филатову (КПРФ) и менеджера краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимира Аликина ("Справедливая Россия") готовы проголосовать по 2% опрошенных.
Поддержать руководителя Института регионального муниципального развития и поддержки общественных инициатив Олега Хараськина (партия "Великое Отечество") и главу реготделения партии "Патриоты России) Андрея Степанова намерены по 1% респондентов.
Опрос 1200 совершеннолетних жителей Пермского края в виде интервью по месту жительства проводился 17-25 июля 2017 года. Статистическая погрешность не превышает 3,9%.
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