И успокоиться по поводу Томинского ГОКа.

Глава Южного Урала Борис Дубровский призвал бизнесменов поднимать сотрудникам зарплаты. Об этом он заявил 22 августа на традиционной встрече с журналистами, отвечая на вопрос о росте оплаты труда в регионе, передает "Уралинформбюро".

"Товарищи бизнесмены! Поднимайте заработную плату населению", - отшутился губернатор.

Впрочем, на этом шутливый тон пресс-конференции закончился - поднятые темы не располагали. Говорили об экономических показателях региона, помощи обманутым дольщикам, кризисе общественного транспорта в Челябинске и подготовке города к проведению в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС.

Примерно треть двухчасовой пресс-конференции Дубровский отвечал на вопросы о строительстве Томинского ГОКа. Журналисты под разными соусами пытались выяснить отношение губернатора к возведению этого промобъекта, то спрашивая напрямую о договоренностях с РМК, то намекая на снижение доверия к областным властям из-за неясности их позиции. В итоге губернатор сдался.

"Я поддерживаю строительство Томинского ГОКа в том архитектурном решении, в котором оно есть сейчас. Предприятие устранило возможные риски, о которых мы им сказали, предоставив заключение госэкспертизы, в том числе экологической. Они изменили технологические моменты, отказавшись от гидрометаллургического производства и складирования в Коркинском разрезе шламовых отвалов. И вообще, этому проекту уделяется слишком много эмоций. Вот видите, вы и меня на них вывели, хотя для меня этот вопрос совершенно не эмоциональный. Это вы, журналисты, генерируете мысль о том, что это страшный риск", - заключил он.

Отличительной чертой пресс-конференции стала интернет-трансляция. Представители СМИ отметили, что губернатор в ходе общения был немного зажат и улыбался меньше, чем обычно. "Меня предупредили, мол, прямой эфир. Думай, что говоришь", - парировал он.