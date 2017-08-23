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На Среднем Урале отправили в печать "губернаторские" бюллетени Сегодня в 08:40

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Понадобится 3 миллиона бланков.

В Свердловской области началась печать избирательных бюллетеней для проведения выборов главы региона, которые пройдут в регионе в единый день голосования 10 сентября. Всего к этой дате нужно изготовить 3 миллиона бланков.

"Форма и текст этого документа 9 августа были утверждены на заседании облизбиркома. Сам лист бюллетеня форматом А4 покрыт защитной сеткой розового цвета. Документ в печать подписал председатель избирательной комиссии региона Валерий Чайников после того, как проверил макет бюллетеня", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе избиркома.

Выпуск бюллетеней по выборам начат в екатеринбургской типографии "Печатный дом "Формат", которая уже не в первый раз выполняет заказ избиркома. По словам директора типографии Андрея Попова, печатники будут работать круглосуточно, пока не изготовят всю партию.

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