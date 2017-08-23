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В Екатеринбурге могут отменить выборы мэраСегодня в 13:48

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Вместе с выборами в гордуму.

Прямые выборы мэра в уральской столице в 2018 году могут быть отменены. Такое предположение сделал глава екатеринбургского избиркома Илья Захаров. По его словам, в будущем градоначальника будут назначать по конкурсу, сообщает "Уралинформбюро".

"Ходят слухи, что областные законодатели могут отменить прямые выборы главы, и он будет выбираться депутатами по предложению конкурсной комиссии. В этом случае глава Екатеринбурга возглавит администрацию. Это вариант сильного мэра, который будет обладать всей полнотой хозяйственных полномочий", - пояснил глава избиркома Екатеринбурга в своем интервью на сайте мэрии.

Захаров предрек и новеллы в муниципальном парламенте, срок полномочий которого, как и нынешнего градоначальника, закончится в сентябре 2018 года.

"Возможно увеличение количества одномандатных избирательных округов. Есть мнение, что нужно голосовать не за партию, а за конкретного человека. Лично я поддерживаю такую точку зрения, так как в этом отражается суть местного самоуправления. Таким образом, количество депутатов-списочников от партий в городской думе может уменьшиться до 10. А возможно, все депутаты будут избираться по одномандатным округам", - рассказал он.

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