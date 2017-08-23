Место пресс-секретаря вакантно?

Пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, журналист Виктория Мкртчян уволилась со своего поста, на котором проработала свыше полутора лет. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро".

"Это решение не спонтанное, оно назрело давно, — пояснила она. — Мы его обсудили с Евгением Вадимовичем и приняли обоюдное решение, что я ухожу". По словам собеседницы агентства, у нее появились другие предложения по работе. Кто сменит ее на посту, Виктория пока не знает.

Виктория Мкртчян стала пресс-секретарем мэра Екатеринбурга в феврале 2016 года. До этого она работала в информационно-аналитическом департаменте администрации города, а ранее руководила пресс-центром "Комсомольской правды-Урал".