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Мэра Екатеринбурга покинула ВикторияСегодня в 16:36

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Место пресс-секретаря вакантно?

Пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, журналист Виктория Мкртчян уволилась со своего поста, на котором проработала свыше полутора лет. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро".

"Это решение не спонтанное, оно назрело давно, — пояснила она. — Мы его обсудили с Евгением Вадимовичем и приняли обоюдное решение, что я ухожу". По словам собеседницы агентства, у нее появились другие предложения по работе. Кто сменит ее на посту, Виктория пока не знает.

Виктория Мкртчян стала пресс-секретарем мэра Екатеринбурга в феврале 2016 года. До этого она работала в информационно-аналитическом департаменте администрации города, а ранее руководила пресс-центром "Комсомольской правды-Урал".

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