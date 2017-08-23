После отделения умеренной оппозиции от террористов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о прекращении гражданской войны в Сирии. Это произошло на встрече с руководителем военного ведомства Ливана Якубом Ас-Саррафом, сообщают федеральные СМИ.

По словам Шойгу, прекращение гражданской войны стало возможным после разделения умеренной оппозиции от террористов и создания зон деэскалации.

"В Сирии нам удалось, отделив одних от других, создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну", - сказал министр.

Он выразил надежду, что западные партнеры России последуют их примеру, передает "Уралинформбюро". "Хотелось бы, чтобы это поняли и наши западные партнеры и в конце концов отделили умеренную оппозицию от террористов, и прекратили оказание помощи всем подряд", - резюмировал Шойгу.