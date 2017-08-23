И ареста.

Госдума РФ рассмотрит законопроект, запрещающий удвоение тарифа и привлечение к административной ответственности в случае неуплаты штрафа за нарушение ПДД в срок, передает "Уралинформбюро".

Соответствующий документ разработан депутатами фракции ЛДПР – Игорем Лебедевым, Ярославом Ниловым, Алексеем Диденко и Владимиром Сысоевым, курирующим Югру и Ямал.

"Зачастую, гражданин, управляющий автотранспортным средством, перемещается из одного субъекта РФ в другой и, совершив административное правонарушение в области дорожного движения в одном субъекте РФ, может даже не знать об указанном правонарушении и привлечении его к административной ответственности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению парламентариев, применяемые меры ответственности сложно назвать "адекватными и гуманными", поскольку неоплаченные штрафы – результат не злостного уклонения, а возможной неосведомленности автомобилистов-неплательщиков.