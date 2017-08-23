Экс-глава МУГИСО получил пост зампреда рабочей группы по ЖКХСегодня в 19:51
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Он будет рассматривать предложения о концессиях.
Бывший глава министерства по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков стал заместителем председателя рабочей группы по повышению инвестпривлекательности ЖКХ региона. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель губернатора Алексей Орлов, передает "Уралинформбюро".
Рабочая группа будет рассматривать инвестиционные предложения по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе оценивать варианты концессионных соглашений. Возглавил ее сам Орлов.
Стоит напомнить, что Алексей Пьянков является обвиняемым по по уголовному делу о коррупции и растрате средств мингосимущества.
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