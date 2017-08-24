Куйвашева познакомили с перспективной студенткой и попросили домСегодня в 08:28
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Глава региона согласился.
Неожиданным решением закончился визит врио губернатора Свердловской области в многострадальную Серебрянку (Нижнетагильский городской округ). 23 августа Евгений Куйвашев отправился в поселок на проверку ремонта дороги и открытие пожарного депо.
После январского визита главы региона в Серебрянку было принято решение выделить 285 миллионов рублей на ее "модернизацию". Львиную долю средств из областного резервного фонда потратят на дорогу из Нижнего Тагила. 23 миллиона направили на строительство пожарного депо. Сейчас там на службе 11 спасателей. А в сентябре в Серебрянку придет Интернет – в 2 миллиона рублей обошлась прокладка волоконно-оптической линии связи, сообщили "Уралинформбюро" в областном Департаменте информполитики.
Жители Серебрянки отблагодарили Куйвашева хоровой песней и тут же высказали новую просьбу – им нужен свой врач. Они даже познакомили главу региона с кандидатом – будущей выпускницей медакадемии Ксенией Перемыкиной. Девушка заявила, что готова вернуться в родную Серебрянку, если ей предоставят жилье.
Евгений Куйвашев поручил проработать вопрос выделения средств на строительство жилья для будущего врача по областной программе. И заодно найти помещение под аптечный пункт, чтобы серебрянцы далеко не ездили с выписанными рецептами.
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