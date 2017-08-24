Пермским губернатором может стать бедная коммунистка ФилатоваСегодня в 10:30
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С годовым доходом в 3 тысячи рублей.
Избирательная комиссия Пермского края раскрыла данные об имуществе и годовых доходах пяти кандидатов в губернаторы, которые прошли регистрацию. Самым состоятельным оказался выдвиженец от ЛДПР, а низкий доход продемонстрировал представитель КПРФ, передает "Уралинформбюро".
Либерал-демократ Олег Постников, по данным крайизбиркома, за 2016 год заработал 7,6 миллиона рублей. В собственности кандидата автомобили Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan, а также четверть квартиры площадью 29,5 "квадратов".
Вторым по уровню доходов стал врио губернатора Максим Решетников ("Единая Россия"). В прошлом году он заработал 5,69 миллиона рублей. В его собственности треть квартиры в Москве площадью 258 квадратных метров и KIA Cerato.
На третьем месте - профессор Владимир Аликин. Кандидат от "Справедливой России" заработал за минувший год около 2 миллионов рублей.
Представитель "Патриотов России" Андрей Степанов отчитался о годовом доходе в 72 тысячи рублей.
Самым "бедным" кандидатом в губернаторы Прикамья оказалась коммунистка Ирина Филатова. За год она заработала 3,2 тысячи рублей. При этом она владеет 50% долей ООО "ИНТЕРСОЮЗ", двумя квартирами в Москве площадью 34,6 и 85,4 "квадратов", а также дорогими иномарками - Audi Quattro Q7, Hummer H-2, BMW X6 xDrive40d, BMW X6.
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