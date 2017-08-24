Он посетит Каменск-Уральский.

25 августа 2017 года в Свердловскую область прибудет министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона, он посетит отделение общей врачебной практики в селе Позариха под Каменском-Уральским. Это подразделение центральной районной больницы планируется связать с ведущими медицинскими учреждениями региона с помощью высокоскоростного интернета.

Сопровождать Никифорова будет глава Среднего Урала Евгений Куйвашев. В этот же день врио губернатора также осмотрит ряд промышленных и социальных объектов города.