В скандальных Карталах выбрали нового мэраСегодня в 13:53
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Из "своих".
Мэром города Карталы (Челябинская область) назначен Олег Германов. Ранее он работал заместителем главы района, курировал вопросы сельского хозяйства и продовольствия.
Соответствующее решение 24 августа 2017 года депутаты муниципального парламента приняли практически единогласно - 10 голосов из 11.
Как пояснила "Уралинформбюро" председатель Собрания депутатов Карталинского городского поселения Наталья Новокрещенова, новый глава уже приступил к исполнению своих обязанностей.
Впрочем, на официальном сайте администрации информацию до сих пор не обновили - там по-прежнему "правит" Михаил Усольцев. Он подал в отставку 28 июня 2017 года – после затяжного конфликта с городским собранием депутатов.
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