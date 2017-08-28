Никому не нужен.

Фонд развития гражданского общества опубликовал экспертный анализ "Выборы глав регионов в 2017 году: сценарии кампаний и прогнозы". В нем он по сути констатировал безальтернативность Евгения Куйвашева на посту губернатора Свердловской области, сообщает "Уралинформбюро". Главе региона "за пять лет удалось выстроить целую систему элитных договоренностей, сделавших его фигуру в известной мере безальтернативной".

Наравне с тем раздел доклада, посвященный Свердловской области, можно воспринимать как политический некролог Евгению Ройзману.

Как отмечают авторы, мэр Екатеринбурга сам не ожидал, что для него на нынешних выборах губернатора (состоятся 10 сентября) все окажется настолько плохо. "Будучи заложником своего публичного имиджа "бойца" и желая хоть как-то привлечь к себе внимание (в 2018 году истекает срок его полномочий, нужно оставаться в повестке), мэр организовал имитацию кампании. Вначале Е.Ройзман согласился на схему выдвижения от "ЯБЛОКА", прекрасно зная, что она заведомо незаконна, чревата автоматическим отказом в регистрации. А потом фактически отказался от сбора подписей, даже не стал открывать специальный счет в банке".

Резюме ФоРГО – "у Е. Ройзмана есть иллюзии насчет собственной значимости в масштабе не только Свердловской области, но чуть ли не всей страны. Надеемся, что эта история его от них излечит".