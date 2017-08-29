Чтобы вручить ключи от квартир.

29 августа 2017 года в Екатеринбург в рабочим визитом прибудут глава Министерства строительства России Михаил Мень и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службу федерального Минстроя, в ходе поездки столичные гости примут участие в совещании по вопросам развития особых экономических зон. Также на нем будут присутствовать генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Кроме того, Михаил Мень заедет в Дегтярск, где вручит ключи семьям, получившим новые квартиры взамен аварийного жилья.

По данным департамента информационной политики Среднего Урала, до конца 2017 года региональные власти намерены построить в городе 11 730 квадратных метров жилья для переселенцев из аварийного фонда.