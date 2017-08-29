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Министр транспорта России прилетит в Свердловскую область28 августа в 13:51

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На открытие участка ЕКАД.

2 сентября 2017 года министр транспорта РФ Максим Соколов прибудет на Средний Урал. Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, он примет участие в открытии нового участка ЕКАД от подъезда к Медному до Полевского тракта. Где еще побывает чиновник, пока не сообщается.

После завершения второго этапа строительства ЕКАД дорожники сразу же приступят к реализации третьего: между Полевским и Челябинским трактами. Трассу планируется полностью достроить к 2020 году.

Стоит отметить, что в начале сентября на Среднем Урале также ждут российского вице-премьера Дмитрия Рогозина. Он прилетит в Нижний Тагил 9 сентября на День танкиста.

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