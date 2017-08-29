Из восьми осталось трое.

В Сысерти завершился второй этап конкурса по выборам главы городского округа. На нем "отсеялось" пять кандидатов из восьми. Трое выбыли после презентации программы развития округа и закрытого собеседования с конкурсной комиссией. Еще два претендента на кресло градоначальника "уральской Рублевки" проигнорировали отборочный этап: один из них заранее заявил о снятии своей кандидатуры с конкурса, второй просто на него не явился, сообщает "Уралинформбюро"..

В числе успешно прошедших второй этап отбора - региональный министр инвестиций Дмитрий Нисковских, директор Института инновационного развития и интеллектуальной собственности Александр Красноперов и замдиректора филиала Росреестра по Свердловской области Владимир Ефимов.

"Оценку конкурсная комиссия давала комплексно: смотрели на правильность подачи документов, на общую культуру речи и владение вопросом. На индивидуальном собеседовании проверили у кандидатов их знание основ местного самоуправления. Нельзя сказать, что проигравшие "завалились", но понятно было, что у их конкурентов было более четко построено выступление. Плюс у них есть необходимый опыт и знания, поэтому им приоритет и был отдан", - пояснила член конкурсной комиссии, председатель муниципальной думы Олеся Сирман-Прочитанская.

Негласным фаворитом кампании считается Дмитрий Нисковских. Во время презентации своей программы развития Сысертского ГО он сделал акценты на борьбе с маятниковой миграцией, оттягивающей налоги в Екатеринбург, вовлечении местных жителей в предпринимательство, а также предложил развивать туризм и агропром.

Кроме того, министр инвестиций и развития был первым, кто заявился для участия в конкурсе на пост мэра Сысерти. Причем его кандидатуру поддерживает врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона недавно лично представил чиновника местным депутатам.

Действующий градоначальник "уральской Рублевки" Александр Карамышев в текущих выборах не участвует. Он баллотируется в гордуму, где намерен занять кресло спикера.

Главу Сысертского ГО муниципальная дума выберет 31 августа.

Ранее по теме:

Протеже Куйвашева покорил Сысерть хорошими манерами

Глава свердловского министерства инвестиций решил уйти на понижение