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Центризбиркому не хватает денег на выборы президентаСегодня в 13:33

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У правительства просят еще 1,9 миллиарда рублей.

Центризбирком РФ проконсультируется с Минфином и профильным комитетом Госдумы о возможности выделения допфинансирования к президентским выборам 2018 года. Речь идет о сумме в 1,9 миллиарда рублей, которой, по мнению ЦИК, не хватает на достойную оплату труда членов участковых избиркомов, сообщает "Уралинформбюро".

По словам замглавы Центризбиркома Николая Булаева, ответственность сотрудников участковых комиссий за результаты своей работы на выборах главы государства несоизмеримо возрастает. При этом если оплату их труда соотносить"с минимальной заработной платой или со средней заработной платой в регионе, то, конечно, диспропорции очевидны", пишет РИА "Новости".

Для ЦИК на 2017 год предусмотрено финансирование, превышающее 21,248 миллиарда рублей, почти 15 миллиардов из которых – расходы на подготовку и проведение выборов президента РФ в 2018 году. Эти средства заложены в бюджет нынешнего года, поскольку избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.

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