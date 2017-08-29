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Фигурирующего в деле Улюкаева генерала ФСБ отправили на пенсиюСегодня в 13:35

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Приказ готовится.

Бывший замначальника Управления собственной безопасности ФСБ Олег Феоктистов в ближайшее время покинет службу в связи с выходом на пенсию. Решение уже принято, готовится соответствующий приказ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственные источники.

Имя Феоктистова фигурирует в деле экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева. На первом заседании бывший министр обвинил главу "Роснефти" Игоря Сечина и генерала в ложном доносе и провокациях со стороны ФСБ.

Олег Феоктистов с 2004 года руководил 6-й службой Управления собственной безопасности ФСБ, занимал пост замглавы УСБ. С сентября 2016 по март 2017 года он был начальником службы безопасности "Роснефти" и вице-президентом компании, а весной 2017 года вернулся на службу в ФСБ, передает "Уралинформбюро".

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