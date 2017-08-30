Вице-премьер Козак в Екатеринбурге "развел" немца29 августа в 19:31
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При свидетелях.
Вице-премьер России Дмитрий Козак во время визита в Екатеринбург 29 августа непреднамеренно обманул одного из потенциальных резидентов "Титановой долины", передает "Уралинформбюро".
Казус произошел на вручении свидетельства руководству компании "СТОД-Урал", удостоверяющее его регистрацию в качестве тринадцатого резидента уральской Особой экономической зоны. Питерцы, занимающиеся деревообработкой, построят в Верхней Салде свой завод. По словам главы "Современные технологии обработки древесины" Александра Ебралидзе, предприятие в полную силу заработает через три года, оборудование для будущего производства будет поставляться из Германии.
Затем слово взял член правления компании Dieffenbacher - производителя этого оборудования, хотя его речи в протоколе запланировано не было. Однако немцу, говорящему через переводчика, вежливо дали высказаться.
Пресса его выступление откровенно проигнорировала: телеоператоры и фотографы в это время снимали "картинку" - федерального чиновника рядом с врио губернатора Евгением Куйвашевым , а журналисты со скучающими лицами стояли в стороне.
Кажется, внимательно представителя Германии слушал лишь вице-премьер. Когда тот закончил говорить Козак пожал немцу руку и предложил без проволочек стать резидентом "Титановой долины": "Тут как раз один участок остался, надо торопиться, а то его скоро заберут!".
В кулуарах Дома Севастьянова, где проходила церемония, корреспонденту "Уралинформбюро" удалось спросить у гендиректора "Титановой долины" Артемия Кызласова, сколько свободных мест осталось в ОЭЗ. Выяснилось, что вице-премьер, мягко говоря, слукавил.
"В "Титановой долине" на данный момент занято 75% площадей, надееюсь, что года через 3-4 будет занята вся территория. Так что Козак тут немного утрировал", - пояснил Кызласов.
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