Развитием информтехнологий займется новый департамент.

Министерство транспорта и связи Свердловской области перестанет курировать вопросы, связанные с развитием информационных технологий в регионе. Соответствующий документ 30 августа будет опубликован в "Областной газете". В этой связи изменится и название ведомства – на "министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области", передает "Уралинформбюро".

"Информационные" функции перейдут создающемуся сейчас департаменту информатизации и связи. В зоне его ответственности, в частности, будут находиться деятельность ГБУ Свердловской области "Оператор электронного правительства" и работа Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.