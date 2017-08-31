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Якоб переименовал комиссию по городским наименованиямСегодня в 12:12

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Мэрия Екатеринбурга переименовала Комиссию по городским наименованиям. Отныне она зовется "Комиссией по наименованиям топонимических объектов муниципального образования "город Екатеринбург". Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Александр Якоб.

Комиссию возглавляет депутат думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин. До него "у руля" стоял профессор Уральской государственной архитектурно-художественной академии Всеволод Слукин.

Стоит напомнить, что Комиссия по городским наименованиям была создана в 2012 году. Одна из ее задач – упорядочение адресной системы уральской столицы, передает "Уралинформбюро".

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