Нисковских сменил портфель министра на кресло мэра СысертиСегодня в 16:01
- Текст
К обязанностям он приступит 18 сентября.
31 августа Дума Сысертского городского округа выбрала нового градоначальника. Им стал министр инвестиций Свердловской области Дмитрий Нисковских, передает "Уралифнормбюро".
Кроме него на эту должность претендовали директор Института инновационного развития и интеллектуальной собственности Александр Красноперов и замдиректора филиала Росреестра по Свердловской области Владимир Ефимов. В начале этой недели кандидаты прошли в финал конкурса по выборам главы городского округа.
"14 голосов было отдано за Нисковских, два человека поддержали Красноперова, а Ефимов снялся сегодня с конкурса, потому выбирали из двух человек", - пояснила член конкурсной комиссии, председатель муниципальной думы Олеся Сирман-Прочитанская.
1 сентября Нисковских подпишет постановление о вступлении в должность. К новым обязанностям он приступит, вероятнее всего, 18 сентября. Через день после того, как истекут полномочия действующего мэра "уральской Рублевки" Александра Карамышева, который сейчас занят попытками попасть в городскую думу.
По закону, на написание заявление об увольнении из состава правительства Свердловской области у Дмитрия Нисковских есть 5 дней. Кто сменит его на министерском посту, обсуждается. Место руководителя министерства инвестиций и развития региона пророчат замглавы областного минпромторга Виктории Казаковой.
"О назначении Казаковой пока точно ничего не известно. Имя человека, который сменит Нисковских будет известно сразу после того, как он напишет заявление об увольнении", - пояснили "Уралинформбюро" источники в кабмине.
Ранее по теме:
Кандидаты на пост главы Сысерти прошли конкурсное "сито"
Протеже Куйвашева покорил Сысерть хорошими манерами
Глава свердловского министерства инвестиций решил уйти на понижение
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:07
В Перми таксист-бесправник устроил массовое ДТП
Трое пострадавших.Сегодня в 18:05
В Екатеринбурге дело интернет-торговцев "синтетикой" ушло в суд
Ленинского района.Сегодня в 17:50
В Нижнем Тагиле экс-главбух госпредприятия похитила 15,7 миллиона рублей
И села на 4 года.Сегодня в 17:48
Тюменка с годовалым ребенком выпала из автобуса
У малыша травма головы.Сегодня в 17:46
Контроль за тишиной на Южном Урале вернули полицейским
За 4,3 миллиона рублей.Сегодня в 17:31
В Челябинске вылетевшая на остановку иномарка травмировала ребенка
Мальчик в больнице.Сегодня в 17:28
Гагарин опередил Сталина и Путина в ТОПе влиятельных россиян
Последних 100 лет.Сегодня в 17:24
Россия бьет рекорды по жилищным пожарам
В 2017 году.Сегодня в 17:16
"РН-Уватнефтегаз" добыл первую нефть на Косухинском месторождении
Его извлекаемые запасы превышают 18 миллионов тонн.Сегодня в 17:07
Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире
И это без учета ядерного потенциала.Сегодня в 16:45
"Уральские авиалинии" увеличивают число рейсов в Узбекистан
Самолеты полетят из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.Сегодня в 16:42
Дегтярску ищут высокообразованного мэра
С опытом работы.Сегодня в 16:25
Под Тобольском нашли груду черепов
Рыбаки.Сегодня в 16:14
Британским принцам нашли американскую сестру
Единокровную.Сегодня в 16:07
Экс-глава Верх-Исетского района обжаловал приговор
Его отправили за решетку на 3 года.
Главные новости
- Сегодня в 17:28Гагарин опередил Сталина и Путина в ТОПе влиятельных россиян
- Сегодня в 16:05В Екатеринбурге на кирпичном заводе рабочего убило током
- Сегодня в 16:01Нисковских сменил портфель министра на кресло мэра Сысерти
- Сегодня в 15:43Четыре улицы Екатеринбурга попали под трамвай
- Сегодня в 14:52Глава Металлургического района Челябинска пополнит команду Тефтелева
Аналитика
Мы в ответе за тех, кого обучили
Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.
Печкины с пустой сумой
Отправили посылку в трудинспекцию.
Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже
Боброву пора уходить.