В суде.

Кандидат в губернаторы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин намерен снять с выборов своего конкурента от КПРФ Алексея Парфенова. Соответствующий иск эсер подал в Свердловский областной суд. Повода два: нарушения порядка агитации и закона об интеллектуальной собственности.

"Судебное слушание по делу состоится уже на следующей неделе, ориентировочно 5 сентября", - уточнил "Уралинформбюро" истец.

Нарушения были замечены в одном из агитационных роликов Парфенова в эфире ОТВ, где кандидат в губернаторы читал стихотворение:

"Животный утоляя страх

Времен двенадцатого года,

Европа пляшет на костях

Ей ненавистного народа".

В титрах было указано, что название произведения "Клеветникам России", а его автор - Александр Пушкин. При том, что цитируемые строки на самом деле принадлежат поэту Владимиру Верову.

"Действительно, партийные юристы усмотрели в агитационных материалах Парфенова нарушение законодательства об интеллектуальной собственности, в связи с чем обратились в суд с заявлением об отмене его регистрации. Вопрос с соблюдением авторских прав - не мелочь. Если кандидат в ходе кампании нарушает права граждан, позволяет себе вольно распоряжаться результатами чужого труда, то что он будет делать, если вдруг станет губернатором", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе "Справедливой России".

По словам представителей эсеров, они не думают, что коммунист намеренно хотел ввести в заблуждение избирателей. Скорее всего, он был просто дезинформирован командой. "Мы видели этот ролик на популярном видеохостинге, но когда попытались его скачать и приложить к исковому заявлению, оказалось, что он уже удален", - отметила юрист эсеров.