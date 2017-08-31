Эсер Ионин припомнит Пушкина коммунисту ПарфеновуСегодня в 18:18
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В суде.
Кандидат в губернаторы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин намерен снять с выборов своего конкурента от КПРФ Алексея Парфенова. Соответствующий иск эсер подал в Свердловский областной суд. Повода два: нарушения порядка агитации и закона об интеллектуальной собственности.
"Судебное слушание по делу состоится уже на следующей неделе, ориентировочно 5 сентября", - уточнил "Уралинформбюро" истец.
Нарушения были замечены в одном из агитационных роликов Парфенова в эфире ОТВ, где кандидат в губернаторы читал стихотворение:
"Животный утоляя страх
Времен двенадцатого года,
Европа пляшет на костях
Ей ненавистного народа".
В титрах было указано, что название произведения "Клеветникам России", а его автор - Александр Пушкин. При том, что цитируемые строки на самом деле принадлежат поэту Владимиру Верову.
"Действительно, партийные юристы усмотрели в агитационных материалах Парфенова нарушение законодательства об интеллектуальной собственности, в связи с чем обратились в суд с заявлением об отмене его регистрации. Вопрос с соблюдением авторских прав - не мелочь. Если кандидат в ходе кампании нарушает права граждан, позволяет себе вольно распоряжаться результатами чужого труда, то что он будет делать, если вдруг станет губернатором", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе "Справедливой России".
По словам представителей эсеров, они не думают, что коммунист намеренно хотел ввести в заблуждение избирателей. Скорее всего, он был просто дезинформирован командой. "Мы видели этот ролик на популярном видеохостинге, но когда попытались его скачать и приложить к исковому заявлению, оказалось, что он уже удален", - отметила юрист эсеров.
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