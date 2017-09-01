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Генконсульству США в Екатеринбурге угрожает закрытиеСегодня в 08:37

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В ходе дипломатической войны.

Напряженные отношения России и США получили новый виток. Американские власти потребовали в экстренном порядке (до 2 сентября) закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и два торгпредства (в Вашингтоне и Нью-Йорке), сообщает "Уралинформбюро".

Администрация Дональда Трампа обещала сделать ответный шаг после требования сократить штат американских дипмиссий в России на 700 человек к 1 сентября 2017 года. Госдепартамент США 31 августа потребовал от Москвы закрыть три представительства по сути за один день - 1 сентября.

Самым болезненным ударом для МИДа станет прекращение работы генконсульства в Сан-Франциско, чьими услугами пользуются многие граждане России, проживающие или гостящие в Калифорнии.

Ответные меры на дипломатическом фронте не заставят себя долго ждать. Американские генконсульства на территории России (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток) в конце августа прекратили выдачу туристических виз, что было одной из главных сфер их деятельности. В сложившейся ситуации наиболее бесполезным с точки зрения Москвы выглядит дипломатическое представительство США в Екатеринбурге, которое может попасть под нож санкций.

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