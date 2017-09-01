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Порошенко предложили отрезать Крым от Украины каналомСегодня в 11:21

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Чтобы "развязать" руки.

Президенту Украины Петру Порошенко предложили прорыть канал из Азовского моря в Черное. Соответствующая петиция появилась на официальном портале главы государства.

"Всего придется прорыть около пяти километров, чтобы порт Мариуполя мог отправлять торговые корабли без задержек из-за строительства Керченского моста", - говорится в обращении.

Инициатор петиции отмечает, что "рукотворный" канал будет хорошим ответом со стороны Украины на Керченский мост, ставший преградой для судоходства сНезалежной. "А этим каналом мы развяжем себе руки, восстановятся пассажирские перевозки, грузовые, военные", — уверен автор.

Ранее Киев направлял Москве ноту протеста в связи с ограничениями судоходства в Керченском проливе, передает "Уралинформбюро". Принятые российскими строителями временные меры связаны с установкой арочных пролетных строений.

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