Порошенко предложили отрезать Крым от Украины каналомСегодня в 11:21
- Текст
Чтобы "развязать" руки.
Президенту Украины Петру Порошенко предложили прорыть канал из Азовского моря в Черное. Соответствующая петиция появилась на официальном портале главы государства.
"Всего придется прорыть около пяти километров, чтобы порт Мариуполя мог отправлять торговые корабли без задержек из-за строительства Керченского моста", - говорится в обращении.
Инициатор петиции отмечает, что "рукотворный" канал будет хорошим ответом со стороны Украины на Керченский мост, ставший преградой для судоходства сНезалежной. "А этим каналом мы развяжем себе руки, восстановятся пассажирские перевозки, грузовые, военные", — уверен автор.
Ранее Киев направлял Москве ноту протеста в связи с ограничениями судоходства в Керченском проливе, передает "Уралинформбюро". Принятые российскими строителями временные меры связаны с установкой арочных пролетных строений.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:56
Екатеринбургскую башню порежут алмазом за 200 миллионов
Переговоры уже начались.Сегодня в 15:48
Пожилой пермяк переехал обидчика на машине
Возбуждено дело.Сегодня в 15:41
"Лучшая вода" в Челябинске заинтересовала антимонопольщиков
А вдруг не лучшая?Сегодня в 15:03
Госавтоинспекторы "похоронили" 30 тысяч россиян
Ведомство ожидает рост смертельных ДТП.Сегодня в 14:43
Россияне тратят на сборы в школу треть месячного дохода
И примерно 40 часов.Сегодня в 14:42
Депутаты Металлургического района Челябинска проводили главу
В отставку.Сегодня в 14:36
Госдолг Среднего Урала уменьшился на четверть
С начала года.Сегодня в 14:31
Россияне не признали резню в Сургуте терактом
Как и власти.Сегодня в 13:35
В Екатеринбурге открыли первую "путинскую" школу
Скоро построят вторую.Сегодня в 13:32
Спонсоры любят кандидата Куйвашева
Рублем выбирая победителя.Сегодня в 13:15
Зауралье вымирает быстрее всех в УрФО
А Ямал - рожает.Сегодня в 13:14
Эксперты нашли самый выгодный автомобиль в России
И это не Lada.Сегодня в 13:13
"Колбасный мэр" Карамышев оставляет сменщику газету в наследство
Бездомную.Сегодня в 13:11
Экс-директор департамента спорта на Ямале сел на 6 лет
За коррупцию.Сегодня в 13:11
РМК проводила в школу 770 уральских первоклашек
Подарив им ранцы и канцтовары.
Главные новости
- Сегодня в 15:56Екатеринбургскую башню порежут алмазом за 200 миллионов
- Сегодня в 15:03Госавтоинспекторы "похоронили" 30 тысяч россиян
- Сегодня в 14:31Россияне не признали резню в Сургуте терактом
- Сегодня в 13:32Спонсоры любят кандидата Куйвашева
- Сегодня в 11:47Козицын не оставил екатеринбургской телебашне шансов
Аналитика
Мы в ответе за тех, кого обучили
Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.
Печкины с пустой сумой
Отправили посылку в трудинспекцию.
Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже
Боброву пора уходить.