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На Среднем Урале стартуют выборы губернатораСегодня в 11:02

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Для жителей удаленных сел и деревень.

Сотрудники избирательных комиссий Свердловской области со 2 сентября на неделю пересядут на вездеходы, внедорожники и катера, чтобы доехать до Пуксинки, Ушмы и Барабы. В субботу на Среднем Урале начинается досрочное голосование по выборам губернатора региона для жителей труднодоступных и удаленных территорий, где нет транспортного сообщения, передает "Уралинформбюро".

"Например, в Ачитском городском округе есть деревня Малый Ут – туда мы поедем на тракторе. В Гарях восемь сел и во все можно только доплыть. Где-то членам комиссии придется даже идти пешком по несколько километров. Во многих населенных пунктах нет даже сотовой связи, а только таксофоны. Но к таким трудностям мы готовы, и проведем голосование в строгом соответствии с законом", - рассказал "Уралинформбюро" председатель свердловского избиркома Валерий Чайников.

Поставить "крестик" в бюллетенях раньше единого дня голосования 10 сентября смогут 7297 человек. Это жители 162 населенных пунктов, расположенных в Артинском, Волчанском, Горноуральском, Ивдельском, Серовском, Сосьвинском, Тавдинском, Тугулымском, Туринском и Шалинском городских округах, Байкаловском и Таборинском муниципальных районах, а также в Алапаевском муниципальном образовании и городских округах Верхотурский и Карпинск.

Завершится досрочное голосование в труднодоступных и удаленных деревнях и селах 9 сентября.

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