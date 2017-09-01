Следственное управление СКР по Ямалу возглавил Андрей ЕгоровСегодня в 12:43
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Из Владимира.
Президент РФ Владимир Путин назначил нового руководителя СУ СКР по ЯНАО. Полковник юстиции Андрей Егоров был представлен коллективу 31 августа 2017 года.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, на мероприятии в Салехарде присутствовали главы региональных УМВД, ГУ МЧС, УФССП, Арбитражного суда. Егоров заявил, что его первоочередная задача – установление открытых, деловых и конструктивных отношений со всем правоохранительным блоком, судейским сообществом и органами власти.
"Я готов отдавать свои знания, силы и профессиональный опыт для достижения наших общих целей – соблюдения прав граждан и защиту интересов государства" - заверил он присутствующих.
Андрею Егорову 37 лет. Он окончил Владимирский юридический институт Минюста РФ. В СКР работает с момента образования ведомства в 2007 году. В 2011 году был назначен заместителем, а затем первым замруководителя СУ СКР по Владимирской области. Общий стаж службы Андрея Егорова в правоохранительных органах составляет 20 лет.
Стоит отметить, что ямальское управление СКР работало без постоянного руководителя больше года - после того, как в июле 2016 года Владимир Путин отстранил от занимаемой должности Александра Фумина.
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