Из Владимира.

Президент РФ Владимир Путин назначил нового руководителя СУ СКР по ЯНАО. Полковник юстиции Андрей Егоров был представлен коллективу 31 августа 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, на мероприятии в Салехарде присутствовали главы региональных УМВД, ГУ МЧС, УФССП, Арбитражного суда. Егоров заявил, что его первоочередная задача – установление открытых, деловых и конструктивных отношений со всем правоохранительным блоком, судейским сообществом и органами власти.

"Я готов отдавать свои знания, силы и профессиональный опыт для достижения наших общих целей – соблюдения прав граждан и защиту интересов государства" - заверил он присутствующих.

Андрею Егорову 37 лет. Он окончил Владимирский юридический институт Минюста РФ. В СКР работает с момента образования ведомства в 2007 году. В 2011 году был назначен заместителем, а затем первым замруководителя СУ СКР по Владимирской области. Общий стаж службы Андрея Егорова в правоохранительных органах составляет 20 лет.

Стоит отметить, что ямальское управление СКР работало без постоянного руководителя больше года - после того, как в июле 2016 года Владимир Путин отстранил от занимаемой должности Александра Фумина.