Ксения Собчак станет президентом? Сегодня в 12:34
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Кремль назвал ее идеальным соперником Путина.
Главным соперником для Владимира Путина на президентских выборах в марте 2018 года Кремль намерен сделать женщину. Идеальной кандидатурой названа Ксения Собчак, пишет газета "Ведомости".
"Идеальный вариант – Ксения Собчак, демонстрирующая образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику, рассуждает еще один собеседник, близкий к администрации: умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос – решится ли она", - говорится в публикации.
Кроме того, конкурентом Путина может быть рекомендована одна из трех представительниц "Справедливой России". Больше всего шансов у председателя Социал-демократического союза женщин России Натальи Великой, главы Национального родительского комитета Ирины Волынец и члена центрального совета эсеров Ирины Петеляевой, передает "Уралинформбюро".
Издание попросило кандидаток из кремлевского списка прокомментировать их возможное участие в выборах президента. Наталья Великая назвала перспективу своего участия в выборной гонке маловероятной. По ее словам, к ней никто не обращался с таким предложением. Ирина Петеляева также сообщила, что официального предложения ей не поступало, но оно было бы очень интересным. А с Ириной Волынец связаться журналистам не удалось.
По мнению экспертов, перспектива участия женщины в президентских выборах в марте следующего года предсказуема, хотя острой необходимости в этом нет. Существует опасность, что такой кандидат может переключить на себя внимание и отнять голоса у всех претендентов.
"Если это будет женственная женщина, она несколько смягчит усталость и раздражение избирателей от Зюганова, Жириновского и Явлинского", - приводит газета слова политолога Михаила Виноградова.
Стоит отметить, что в российской истории ранее были случаи, когда женщины претендовали на президентское кресло. Чуть более 1% голосов набрала Элла Панфилова во ходе первых выборов главы государства в 2000 году. Через четыре года представительница СПС Ирина Хакамада заручилась поддержкой 3,84% избирателей.
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