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"Колбасный мэр" Карамышев оставляет сменщику газету в наследствоСегодня в 13:13

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Бездомную.

Избранный новым главой Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских с начала работы на своем посту 18 сентября столкнется с проблемным СМИ. В феврале 2017 года его предшественник Александр Карамышев распорядился создать МАУ "Газета "Сысертские вести".

Учредителем данной муниципальной структуры единолично является администрация городского округа. При этом живет и здравствует "Вестник Сысертского городского округа", учрежденный на паритетных условиях муниципальной думой и местной администрацией.

Как удалось выяснить "Уралинформбюро", отдельной строки в сысертском бюджете на содержание газеты мэра не предусмотрено. Есть предположение, что ее финансирование ведется за счет каких-то сэкономленных средств, хотя где Карамышев мог сэкономить с дефицитной казной, непонятно.

Теперь выясняется, что газета нуждается в помещении. По мнению местной администрации, можно было бы заселить СМИ на площади, которые в настоящее время занимает редакция районной газеты "Маяк".

В 2015 году помещение на Либкнехта, 40 в бессрочное безвозмездное пользование этому известному на "уральской Рублевке" частному СМИ передало Мингосимущество Свердловской области. Имущество является государственным, поэтому кавалерийским наскоком Карамышеву перед уходом в отставку навредить оппозиционному "Маяку" не удастся. А вот мэру Нисковских придется задуматься о законности и целесообразности учреждения "Сысертских вестей".

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