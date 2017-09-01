В отставку.

Депутаты Металлургического райсовета Челябинска 31 августа рассмотрели вопрос об отставке главы района Дмитрия Петрова. Написанное им заявление они приняли единогласно, передает "Уралинформбюро".

Как ранее сообщало агентство, 15 августа Петров заявил о добровольном уходе со своего поста. В мэрии Челябинска для него приготовили место начальника управления ЖКХ. В свою очередь руководитель коммунального департамента Сергей Кочетков должен сесть в кресло Петрова.

Сейчас обязанности главы района исполняет первый заместитель Александр Казанин.

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