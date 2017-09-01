Без объяснения причин.

Первый заместитель главы Пыть-Яха ХМАО-Югры Шахемир Керимов подал в отставку. Градоначальника Олега Ковалевского он поставил перед фактом 1 сентября на утренней планерке управленческого аппарата города.

"Керимов пояснил, что работает последний день, а затем уходит в отпуск с последующим увольнением. Сегодня он забрал свою трудовую. Для всех сотрудников, и для главы в том числе, это стало неожиданностью", - рассказала "Уралинформбюро" помощник мэра Дарья Мартын, по словам которой чиновник не озвучил причины своего поспешного ухода.

В кулуарах администрации причиной добровольной отставки первого замглавы Пять-Яха называют критику экспертов регионального штаба ОНФ. Активисты нашли нестыковки в его недавнем докладе губернатору Югры Наталье Комаровой о строительстве шести площадок по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

В отчете о выполнении госпрограммы благоустройства на 2017 год Шахемир Керимов указал прошлогодние данные. Активисты назвали это провалом проекта и отметили, что теперь окружные и федеральные средства, выделенные городу, придется вернуть.