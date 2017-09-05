Боеприпасов с люизитом больше нет.

В России не осталось ни одного снаряда с люизитом - фосфорорганическим боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия. Все его запасы были уничтожены после ликвидации боеприпасов с зарином, зоманом и ипритом, передает "Уралинформбюро".

"На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия "Кизнер" (Удмуртия) сегодня завершено уничтожение химических боеприпасов с люизитом", - сообщил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия Валерий Капашин.

Теперь российские военные в ближайшие недели намерены ликвидировать небольшую партию боеприпасов с отравляющим веществом типа VX. После этого Россия будет считаться выполнившей свои обязательства по международной Конвенции об уничтожении химоружия.