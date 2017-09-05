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В России уничтожено почти все химоружие04 сентября в 10:27

Боеприпасов с люизитом больше нет.

В России не осталось ни одного снаряда с люизитом - фосфорорганическим боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия. Все его запасы были уничтожены после ликвидации боеприпасов с зарином, зоманом и ипритом, передает "Уралинформбюро".

"На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия "Кизнер" (Удмуртия) сегодня завершено уничтожение химических боеприпасов с люизитом", - сообщил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия Валерий Капашин.

Теперь российские военные в ближайшие недели намерены ликвидировать небольшую партию боеприпасов с отравляющим веществом типа VX. После этого Россия будет считаться выполнившей свои обязательства по международной Конвенции об уничтожении химоружия.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Военный 04 сентября в 14:38

Не без помощи Сирии.

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