Но с предприятия не ушел.

Директор ООО "ЧелябГЭТ" покинет свой пост. Александр Портье сам попросил освободить его от занимаемой должности. Впрочем, он останется работать в той же организации, но займет должность пониже. Об этом на аппаратном совещании в горадминистрации рассказал мэр Челябинска Евгений Тефтелев, передает "Уралинформбюро".

"Александр Викторович Портье высказывал такие пожелания. Ему больше сегодня нравится заниматься непосредственно организацией движения – текущей работой. Я думаю, что если решение будет принято, то он возглавит это направление на предприятии, которое при его участии создавалось. У него это хорошо получается, а нового руководителя вместе с ним подыщем", - пояснил Тефтелев.

Градоначальник прокомментировал еще одну кадровую рокировку: отставку главы Металлургического района Челябинска Дмитрия Петрова и его назначение на пост начальника городского управления ЖКХ. Экс-глава управления Сергей Кочетков, в свою очередь, в статусе и.о. возглавил внутригородской район. Тефтелев заявил, что Петров просто "перешел по горизонтали", а Кочетков засиделся на своем месте.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", 31 августа совет депутатов Металлургического района Челябинска единогласно принял отставку главы Дмитрия Петрова. В тот же день народные избранники объявили о начале конкурса по отбору нового главы. Документы принимаются до 16 сентября.

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