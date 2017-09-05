Отряд возглавил Вадим Мирошниченко.

Нижнетагильский ОМОН возглавил 37-летний Вадим Мирошниченко. Майора полиции уже представили личному составу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

В.Мирошниченко начал службу в отряде милиции особого назначения в 2001 году. За 16 лет работы он прошел путь от взрывотехника инженерно-технического отделения до заместителя командира ОМОНа (по службе). Он женат, воспитывает двоих детей.

Прежний командир нижнетагильского ОМОНа Эдуард Коряков возглавит екатеринбургский отряд.