Москва дала добро.

Глава Пермского УФАС Александр Плаксин 4 сентября избавился от приставки "и.о.". Приказ о его назначении руководителем краевого ведомства в понедельник утром пришел из Москвы. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе УФАС по региону.

Ранее кандидатуру Плаксина на пост главы антимонопольной службы края одобрил полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Карьеру в прикамском УФАС Александр Плаксин начал в 2014 году. В его обязанности входила координация работы отдела контроля закупок, отдела контроля органов власти и процедур торгов, а также отдела контроля естественных монополий.

На должность и.о. руководителя он был назначен 28 апреля 2017 года, после того как его предшественник Антон Удальев перешел на работу в правительство Пермского края.