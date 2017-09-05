ФОМ: предвыборный рейтинг Куйвашева превзошел показатели оппонентов04 сентября в 16:00
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В разы.
Кандидатов на пост главы Среднего Урала "пенсионера" Дмитрия Сергина и выдвиженца от "зеленых" Константина Киселева поддержат менее 1% свердловчан - итоги соответствующего опроса опубликовал на своем сайте фонд "Общественное мнение".
По данным фонда, электоральные рейтинги врио губернатора Евгения Куйвашева более чем на 30% выше, нежели у его ближайших преследователей, передает "Уралинформбюро".
Респондентам сотрудники фонда задали вопрос "Если перечисленные здесь люди будут кандидатами на пост губернатора Свердловской области, то за кого из них вы, скорее всего, проголосуете?". 40% опрошенных отдали предпочтение Евгению Куйвашеву, по 3% голосов получили коммунист Алексей Парфенов, эсер Дмитрий Ионин и либерал-демократ Игорь Торощин. Менее 1% набрали "пенсионер" Сергин (0,9%) и кандидат от "зеленых" Киселев (0,7%).
Примерно каждый третий затруднился с ответом (28%), еще 18% заявили, что не пойдут на выборы, а 3% - что испортят бюллетень.
Среди жителей региона, заявивших об участии в голосовании, половина высказалась за Куйвашева (50%), за Парфенова и Ионина - по 4%, за Торощина - 3%, за Киселева и Сергина - по 1%. Затруднились ответить 32% респондентов.
С учетом высокого процента неопределившихся или затруднившихся с ответом, сотрудники ФОМа предполагают, что выборы, скорее всего, пройдут в один тур. "Согласно электоральным расчетам ФОМ (которые, подчеркиваем, не являются прогнозом) за Евгения Куйвашева отдадут голоса 61% участников выборов, а его ближайшие преследователи – Дмитрий Ионин и Алексей Парфенов – получат порядка 11–12% голосов каждый", - подвели итоги результатов опроса в Фонде.
Материалы приведены по данным исследований ООО "инФОМ" в рамках заказа Фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ). Опрос опубликован фондом "Общественное мнение" в инициативном порядке. Его данные редакция агентства "Уралинформбюро" публикует по своей собственной инициативе.
Социологи 10–21 августа 2017 года опросили в Свердловской области 1200 жителей возрастом от 18 лет. Специалисты провели интервью респондентов по месту их жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,9%.
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