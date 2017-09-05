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Президента РФ Владимира Путина ждут с рабочим визитом в Перми. Приезд главы государства запланирован на 8 сентября, передает "Уралинформбюро".

Как рассказали агентству источники в правительстве края, в протоколе визита – встреча с врио губернатора Максимом Решетниковым и посещение площадки одного из ведущих операторов телекоммуникационных услуг в России "ЭР-Телеком". С 2015 года президентом компании, головной офис которой находится в Перми, является миллиардер Андрей Кузяев.

В последний раз Владимир Путин приезжал в Пермь зимой 2012 года в статусе председателя правительства РФ - перед президентскими выборами.