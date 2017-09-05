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Пушкин не помешает Парфенову идти в губернаторы 04 сентября в 17:04

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Ионин обдумывает дальнейшие действия.

Свердловский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении административного иска кандидата на должность губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина. Эсер требовал отменить регистрацию кандидата от КПРФ Алексея Парфенова на тот же пост, сообщает "Уралинформбюро".

Поводом для обращения в инстанцию стал агитролик коммуниста, в котором он читал стихотворение "Клеветникам России", перепутав его автора Владимира Верова с Александром Пушкиным. Как ранее передавало "Уралинформбюро", оппоненты Парфенова нашли в агитационном материале сразу два нарушения - порядка агитации и закона об интеллектуальной собственности.

Впрочем, истец проигравшим себя не считает: решение суда в законную силу еще не вступило и у него есть шанс обжаловать решение областной инстанции.

"Решение суда не основано на законе. А довод ответчика о том, что ими получено разрешение от автора не имеет юридического значения по данному делу, поскольку автор в силу положений Гражданского кодекса не может отказаться от права на имя. Сейчас мы думаем над своими дальнейшими действиями и ждем мотивировочную часть решения суда", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Справедливой России".

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