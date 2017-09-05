Не догнать.

Фонд "Общественное мнение" опубликовал последние данные предвыборных опросов в Пермском крае. Пока электоральные рейтинги врио главы Прикамья Максима Решетникова значительно выше, чем у его ближайших преследователей, передает "Уралинформбюро".

Отвечая на вопрос "Если перечисленные здесь люди будут кандидатами на пост главы Пермского края, то за кого из них вы, скорее всего, проголосуете?", 67% респондентов отдали предпочтение Максиму Решетникову (выдвинут партией "Единая Россия"). По 2% голосов набрали Ирина Филатова (КПРФ) и Владимир Аликин ("Справедливая Россия"). Кандидата от ЛДПР Олега Постникова поддерживает 1% избирателей. За "патриота" Андрея Степанова не высказался никто из опрошенных.

Еще 1% заявили, что испортят бюллетень, 14% опрошенных и вовсе не пойдут на выборы, а 13% затруднились с ответом.

Среди жителей региона, заявивших об участии в голосовании, больше трех четвертей высказалась за Решетникова (78%), за Филатову – 3%, за Аликина – 2%, за Постникова - 1%. Степанова респонденты снова проигнорировали. Сложности с ответом на этот вопрос возникли у 14% респондентов

"Согласно электоральным расчетам ФОМ, Максим Решетников получит 86% голосов пришедших на избирательные участки, Ирина Филатова – 5%, Владимир Аликин и Олег Постников – каждый около 3% голосов", - прокомментировали результаты опроса в фонде.

Стоит отметить, что материалы приведены по данным исследований ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ). Опрос опубликован фондом "Общественное мнение" в инициативном порядке. Его данные редакция агентства "Уралинформбюро" размещает по собственной инициативе.

Социологи 10–21 августа 2017 года опросили 1200 совершеннолетних жителей Пермского края. Интервью проводилось по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,9%.