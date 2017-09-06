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Челябинский экс-омбудсмен отделался штрафом за неповиновение полиции05 сентября в 08:57

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Он будет обжаловать решение.

4 сентября 2017 года Центральный райсуд Челябинска вынес решение о взыскании с бывшего регионального уполномоченного по правам человека Алексея Севастьянова 800 рублей штрафа за неповиновение полиции.

"Само решение я еще не читал. Как только с ним ознакомлюсь, буду думать, обжаловать или нет. Но, скорее всего, буду обжаловать. Хорошо, что меня не арестовали, но, к сожалению, моя вина была установлена. Хотя в суде была представлена видеозапись, которую снял один из свидетелей - водитель на стоянке. На съемке видно, что я стоял от полицейского в трех метрах, а провокаторы кричали: "Смотрите, он напал на полицейского!". А у судьи в XXI веке не оказалось колонок, чтобы это послушать", - рассказал "Уралинформбюро" сам Севастьянов.

Инцидент произошел 13 июля автостоянке, принадлежащей брату экс-омбудсмена. Последний приехал, чтобы препятствовать якобы незаконному демонтажу объекта. "Я как юрист представлял интересы этой организации, а полицейский Андрей Овчинников (замначальника отдела полиции "Центральный", - прим.ред.) вмешался в спор хозяйствующих субъектов. Когда я сказал ему, что обращусь в следственный комитет, меня доставили в отдел полиции", - пояснил бывший чиновник.

Из отдела полиции Севастьянова отвезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Он утверждает, что травму ему нанес Овчинников.

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