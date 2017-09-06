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Бориса Дубровского пригласили в Китай05 сентября в 10:35

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Презентовать Клуб губернаторов ШОС.

Главу Южного Урала Бориса Дубровского пригласили на Евразийский экономический форум, который пройдет в конце сентября в китайском Сиане. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Дубровскому предложено презентовать Клуб губернаторов ШОС. "Наша идея о создании Клуба губернаторов ШОС начала развиваться. Мы серьезно работали над этой задачей, обозначая ее на всех международных встречах, как одну из важных составляющих развития межрегионального сотрудничества. В результате инициатива была поддержана в итоговом документе саммита ШОС, состоявшегося в этом году в Астане, благодаря чему работе придана серьезная динамика", - отметил челябинский губернатор в ходе аппаратного совещания 4 сентября.

На Евразийском экономическом форуме в Сиане китайская сторона предлагает провести круглый стол руководителей регионов государств-членов ШОС на тему: "Региональное сотрудничество способствует сопряжению национальных стратегий развития". По словам Дубровского, делегация от Южного Урала намерена принять участие в большинстве дискуссий форума.

Идею нового формата взаимодействия регионов стран-участниц ШОС Борис Дубровский предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД РФ еще в октябре 2015 года. Губернатор заявил, что готов взять на себя все организационные моменты.

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