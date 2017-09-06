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Прокуратура Миасса требует от мэра уволить собственного зама05 сентября в 11:15

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В течение 30 дней.

Прокуратура Миасса дала главе города 30 дней на увольнение вице-мэра по социальным вопросам. Градоначальнику Геннадию Васькову внесено представление о расторжении трудового договора с Тадием Уминским.

"Ведомство нашло нарушение закона при трудоустройстве на работу Тадия Уминского. По нашему мнению, он не соответствует квалификационным требованиям, которые необходимы для замещения данной муниципальной должности", - пояснил "Уралинформбюро" прокурор Миасса Евгений Ветошкин.

По его словам, у замглавы города нет соответствующего образования и стажа работы, которые требуются по закону для кандидатов на аналогичные должности. "Чтобы работать на таком посту в администрации, человек должен иметь высшее образование и стаж по муниципальной службы не менее трех лет", - уточнили в ведомстве.

Ранее Тадий Уминский, курирующий с начала августа социалку Миасса, в этой сфере не работал. Также у него не было возможности набрать необходимый стаж, поскольку диплом о высшем образовании он получил лишь в 2016 году.

Стоит отметить, что до поста вице-мэра городского округа Уминский несколько месяцев занимал кресло советника главы города по информационной и аналитической политике. О повышении Уминского Васьков объявил на совещании с местными парламентариями, которые вынесли вопрос на голосование. В итоге большинство из депутатов муниципалитета высказались против назначения, но вердикт народных избранников носил рекомендательный характер.

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