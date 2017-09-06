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Моор "переселил" экс-главу Восточного округа Тюмени в Центр05 сентября в 12:05

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Черкашин уже приступил к работе.

Глава Тюмени Александр Моор назначил руководителем управы Центрального административного округа Владислава Черкашина. К исполнению обязанностей он приступит с 5 сентября, передает "Уралинформбюро".

Как рассказали агентству в пресс-службе администрации Тюмени, Черкашин имеет опыт работы на различных должностях государственной и муниципальной службы. С марта 2008 года он возглавлял Восточный административный округ, успешно реализуя все приоритетные городские программы.

Последние месяцы он курировал проект, который значительно упрощал взаимодействие с сетевыми организациями по подаче уведомлений на проведение земляных работ и восстановление нарушенного благоустройства.

"Приобретенный опыт поможет ему в самое короткое время войти в курс дела и организовать решение ключевых задач в Центральном округе, который является деловым и образовательным центром города", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службы мэрии.

Обязанности руководителя Восточного административного округа переданы Артему Правдину.

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