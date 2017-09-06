За притеснение дипломатов.

Лишение России дипучреждений в США станет поводом для обращения в суд. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин даст Министерству иностранных дел. Такое заявление глава государства сделал на саммите БРИКС, передает "Уралинформбюро".

"Что касается зданий и сооружений, это действительно беспрецедентная вещь. Американская сторона лишила российское государство права пользоваться нашим имуществом, поэтому для начала дам поручение МИДу обратиться в суд - посмотрим, как работает хваленая американская судебная система", - отметил Путин.

Американская сторона имела право сократить число российских диппредставительств в стране, но не в "хамской" манере, подчеркнул он.

Также глава государства рассказал, что Кремль может сократить дипмиссию США еще на 155 человек - для сохранения ранее достигнутого паритета. Из числа 455 дипломатов будут исключены работники при Организации Объединенных Наций. Однако пока к данной мере прибегать не станут.

31 августа власти США потребовали прекращения деятельности в генконсульстве России в Сан-Франциско, торговом представительстве в Вашингтоне и отделении торгового представительства в Нью-Йорке. Позже сотрудники ФБР "осмотрели" генконсульство в Сан-Франциско, что вызвало протест российской стороны.