По просьбе Куйвашева.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о реализации в регионе социальных программ.

В первую очередь, коснулись "школьных" вопросов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

К 1 сентября в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга был открыт образовательный центр, где под одной крышей находятся детский сад, начальная и средняя школа. В учреждении хорошее спортивное ядро, есть единый пищеблок. "Самое важное - это единый педагогический коллектив и возможность осуществлять обучение ребенка от самого детского сада до старших классов", - подчеркнул Куйвашев.

Всего за 2017 год в Свердловской области будет создано 4800 новых учебных мест - за счет реконструкции и строительства новых зданий. Среди последних и школа на 1100 учеников в екатеринбургском Академическом, которую откроют уже в ноябре.

Куйвашев отметил, что подана заявка на участие в "школьной" программе и на 2018 год. "Хотим начать одновременно строительство 12 школ. Ищем механизмы частно-государственного партнерства, коллеги идут навстречу", - отметил он.

Не следует забывать о "школах, которые эксплуатируются и не будут выводиться из эксплуатации, но которые требуют капитального ремонта", напомнил премьер-министр.

Еще одной из главных проблем Среднего Урала является состояние здравоохранения, заметил врио губернатора по итогам своих поездок по региону. Нехватка специалистов вынуждает врачей работать по совместительству. Сейчас данный коэффициент составляет 1,5-1,6, но он меняется. Для решения кадровой проблемы с 2018 года на Среднем Урале начнет работать программа обеспечения жильем медицинских работников в малых и средних городах.

Также необходимо увеличивать образовательные площади и совершенствовать научную базу для подготовки кадров. В связи с этим запланировано создание инновационного научно-образовательного центра на базе Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ).

"Этот институт находится в центре Екатеринбурга, там 7000 квадратных метров площадей. Мы с компанией "Ренова" договорились о строительстве в новом микрорайоне Академическом еще и кафедры нашей медицинской академии – это 35 000 квадратных метров. Это серьезный задел для подготовки и повышения квалификации наших медиков, что позволит увеличить количество врачей с высокой квалификацией для дальнейшего их закрепления", - сообщил Куйвашев.

Однако без федеральной помощи реализовать проект строительства нового здания НИИ ОММ не удастся. Все необходимые документы для получения господдержки уже подготовлены, подытожил глава Свердловской области.

"Давайте посмотрим на вашу программу, что можно сделать", - ответил Медведев.