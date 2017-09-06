×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Единороссы "прокатили" бывшего сити-менеджера Серова с выборами в гордуму05 сентября в 15:24

  • Текст

За поддержку оппонентов партии.

Избирательная комиссия Серова сняла с выборов в гордуму бывшего главу администрации муниципалитета, экс-управляющего Северным управленческим округом Владимира Овчинникова. Бороться за мандат он был должен в рядах "Единой России".

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского отделения ЕР, соответствующее решение члены комиссии приняли 4 сентября 2017 года, рассмотрев заявление партии об отзыве Овчинникова из списка.

"Кандидат был замечен в неоднократной поддержке оппонентов партии. Его предупреждали несколько раз, пытались поправить по-товарищески. К сожалению, должного воздействия это не возымело, а потому партия приняла кардинальное решение", - уточнили в пресс-службе.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Пандус проблем не решает

Пандус проблем не решает

Без человеческого участия.

Дыра Чернина

Дыра Чернина

Расследование "Уралинформбюро".

Путин дает деньги только на добро

Путин дает деньги только на добро

А на дома и машины - нет.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×