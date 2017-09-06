За поддержку оппонентов партии.

Избирательная комиссия Серова сняла с выборов в гордуму бывшего главу администрации муниципалитета, экс-управляющего Северным управленческим округом Владимира Овчинникова. Бороться за мандат он был должен в рядах "Единой России".

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского отделения ЕР, соответствующее решение члены комиссии приняли 4 сентября 2017 года, рассмотрев заявление партии об отзыве Овчинникова из списка.

"Кандидат был замечен в неоднократной поддержке оппонентов партии. Его предупреждали несколько раз, пытались поправить по-товарищески. К сожалению, должного воздействия это не возымело, а потому партия приняла кардинальное решение", - уточнили в пресс-службе.