Единороссы "прокатили" бывшего сити-менеджера Серова с выборами в гордуму05 сентября в 15:24
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За поддержку оппонентов партии.
Избирательная комиссия Серова сняла с выборов в гордуму бывшего главу администрации муниципалитета, экс-управляющего Северным управленческим округом Владимира Овчинникова. Бороться за мандат он был должен в рядах "Единой России".
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского отделения ЕР, соответствующее решение члены комиссии приняли 4 сентября 2017 года, рассмотрев заявление партии об отзыве Овчинникова из списка.
"Кандидат был замечен в неоднократной поддержке оппонентов партии. Его предупреждали несколько раз, пытались поправить по-товарищески. К сожалению, должного воздействия это не возымело, а потому партия приняла кардинальное решение", - уточнили в пресс-службе.
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