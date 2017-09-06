Церемония прошла без вице-премьера.

Открытие спорткомплекса "Калининец" в Екатеринбурге, который станет одной из тренировочных площадок команд-участниц ЧМ-2018, состоялось без участия вице-премьера РФ Виталия Мутко.

По данным источников "Уралинформбюро", не успевшего доехать до Уралмаша чиновника вызвал обратно в Москву президент Владимир Путин. Остальные члены делегации продолжили визит в Екатеринбург в плановом режиме.

Открытие спорткомплекса "Калининец", кардинально обновленного к мундиалю, состоялось 5 сентября 2017 года. Однако, как ранее рассказал корреспонденту агентства руководитель отдела маркетинга спорткомплекса Дмитрий Непокрытый, на тренировочной площадке не планируется проведение даже показательных игр - сразу после торжественной церемонии поле законсервируют до 2018 года.



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