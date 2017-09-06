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"Отправленная в отставку" глава Бобровского продолжает работать05 сентября в 16:50

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До выхода приказа.

Глава Бобровского сельского поселения (Троицкий район Челябинской области) Татьяна Соснина, о чьем уходе в отставку заявили СМИ, продолжает работать. "Я остаюсь на своем посту. Работаю Главой Бобровского сельского поселения", - заявила она "Уралинформбюро".

Соснина добавила, что с момента подачи заявления об уходе до выхода соответствующего приказа проходит время, в течение которого она остается в должности.

5 сентября 2017 года появилась информация о том, что глава Бобровского сельского поселения подала заявление об отставке. Причина ухода – семейные обстоятельства. Отставку Сосниной должен утвердить совет депутатов Бобровки, после чего народные избранники объявят дату следующих выборов. Однако, по данным СМИ, в муниципалитете не исключают отмену прямых выборов и избрание нового главы через конкурс.

25-летняя кандидатка от ЛДПР Татьяна Соснина неожиданно победила на выборах главы Бобровки 12 марта 2017 года. Она получила поддержку 34,43% сельчан, обойдя единоросса Фарита Фаизова.

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