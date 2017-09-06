Из народных избранников.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Клименко займет пост координатора межмуниципального координационного совета (МКС) "Единой России" по Екатеринбургу.

"Клименко прошел собеседование в комиссии по кадровым вопросам, которая рекомендовала его кандидатуру для назначения на должность", - уточнили "Уралинформбюро" в МКС.

Дата, когда он приступит к выполнению новых обязанностей, не уточняется.

Стоит отметить, что Клименко входит в политический совет Чкаловского местного отделения партии "Единая Россия". В 2016 году был избран в Заксобрание по Кировскому одномандатному округу.